Exposition sur l’origine de la photographie Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Thiviers Thiviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Thiviers Exposition sur l’origine de la photographie Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Thiviers, 15 septembre 2023, Thiviers. Exposition sur l’origine de la photographie 15 – 17 septembre Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Gratuit. Entrée libre. Deux siècles de photographie Cette exposition présentera l’évolution depuis l’invention de la photo en 1827 par Nicéphore Niepce – officialisée par Daguerre en 1840 – jusqu’à votre smartphone. Un parallèle sera fait entre le numérique et l’analogique par : – la présentation de matériel actuel et ancien (appareils photos anciens, pupitre de retouche datant de 1900, machine à écrire et ordinateur). – les différentes techniques de support photographique (écrans, papier, diapos, films, plaques de verre) jusqu’à l’époque du daguerréotype (1852). L’exposition sera complétée par des présentations de photos réalisées avec des techniques anciennes (cyanotypes) et des photos du début du XXe siècle (faites par un des premiers photographes local). Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier 24800 Thiviers Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 14 49 14 70 Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier, à Thiviers. Parking libre. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Clochard Joseph Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Thiviers Autres Lieu Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Adresse 24800 Thiviers Ville Thiviers Departement Dordogne Age max 99 Lieu Ville Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Thiviers

Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Thiviers Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thiviers/

Exposition sur l’origine de la photographie Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Thiviers 2023-09-15 was last modified: by Exposition sur l’origine de la photographie Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Thiviers Salle des fêtes du parc municipal Louis Theulier Thiviers 15 septembre 2023