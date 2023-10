DEPOT des jeux / ET BOURSE aux jouets – MJC Millau salle des fêtes du Parc de la Victoire Millau, 20 novembre 2023, Millau.

Millau,Aveyron

Pour redonner une seconde vie à vos jouets avant les fêtes de Noël, la ludothèque de la MJC organise sa bourse aux jouets. Un rendez-vous incontournable, le moyen de redonner vie aux jeux et jouets d’occasion, pour le plus grand plaisir de tous !.

2023-11-20 fin : 2023-11-23 . .

salle des fêtes du Parc de la Victoire

Millau 12100 Aveyron Occitanie



To give a second life to your toys before Christmas, the toy library of the MJC organizes its toy market. An unmissable event, a way to give new life to second-hand games and toys, for the greatest pleasure of all!

Para dar una segunda vida a tus juguetes antes de las vacaciones de Navidad, la ludoteca del MJC organiza su mercadillo de juguetes. Una cita ineludible, una forma de dar nueva vida a los juegos y juguetes de segunda mano, ¡para el mayor placer de todos!

Um Ihren Spielsachen vor den Weihnachtsfeiertagen ein zweites Leben zu geben, organisiert die Ludothek des MJC ihre Spielzeugbörse. Ein Muss für alle, die gebrauchte Spiele und Spielsachen zu neuem Leben erwecken wollen!

Mise à jour le 2023-10-09 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU