Cinéma en plein air : Top Gun : Maverick Jeudi 20 juillet, 21h00 salle des fetes du Paradis 86460 Mauprevoir, Mauprévoir. Accès libre, application des mesures sanitaires en vigueur Film d'action de Joseph Kosinski

Par Christopher McQuarrie, Ehren Kruger

Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick » Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.

Film sorti en 2022 – 2h11

