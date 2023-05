Spectacle de danse Salle des fêtes du Molay-Littry, 16 juin 2023, Le Molay-Littry.

Le Molay-Littry,Calvados

Les élèves de l’école de danse présenteront leur spectacle sur le thème de « Alice au pays des merveilles » sur lequel ils ont travaillé durant l’année.

Ce spectacle est l’occasion pour eux de jouer devant un vrai public et de mettre en avant leur apprentissage.

Sans réservation..

2023-06-16 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-16 22:00:00. .

Salle des fêtes du Molay-Littry

Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie



The students of the dance school will present their show on the theme of « Alice in Wonderland » on which they have worked during the year.

This show is an opportunity for them to perform in front of a real audience and to showcase their learning.

No reservation required.

Los alumnos de la escuela de danza presentarán su espectáculo sobre el tema « Alicia en el país de las maravillas », en el que han estado trabajando durante el año.

Este espectáculo es una oportunidad para que actúen ante un público real y muestren su aprendizaje.

No es necesario reservar.

Die Schülerinnen und Schüler der Tanzschule werden ihre Aufführung zum Thema « Alice im Wunderland » präsentieren, an dem sie das ganze Jahr über gearbeitet haben.

Diese Aufführung bietet ihnen die Gelegenheit, vor einem echten Publikum aufzutreten und ihre Lernerfolge zu präsentieren.

Keine Reservierung erforderlich.

