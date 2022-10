[Ecole des Arts] Masterclass de Chant Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées Catégories d’évènement: Juvigny les Vallées

Manche

[Ecole des Arts] Masterclass de Chant Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées, 8 avril 2023, Juvigny les Vallées. [Ecole des Arts] Masterclass de Chant Samedi 8 avril 2023, 09h00, 13h30 Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées avec Yves VANDENBUSSCHE Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées Le Bourg, 50520 le Mesnil-Rainfray Le Mesnil-Rainfray Juvigny les Vallées 50520 Manche Normandie [{« link »: « mailto:ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr »}, {« link »: « mailto:saison.culturelle@msm-normandie.fr »}] Le talentueux ténor Yves VANDENBUSSCHE consacre cinq jours d’enchantement aux habitants du territoire.

Il débute la semaine par un concert avec La Divine Comédie le 4 avril au Château de Chaulieu. Il encadre la création du conte « Belle et Marin », avec les élèves de l’École des Arts et l’ensemble Bowind du 5 au 7 avril au Centre culturel d’Avranches (concert gratuit le 7 avril à 19h30).

Enfin, il termine avec une journée de master class, partagée entre chant choral et cours individuel. Places limitées et réservation obligatoire au 07 61 82 00 13 ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Tarifs. Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts.

Adulte résidant CAMSMN 25 €/ journée | Adulte résidant hors CAMSMN 45 €/ journée

Enfant résidant CAMSMN 12€ / journée | Enfant résidant hors CAMSMN 30 € / journée Pour aller plus loin dans la découverte :

Concert « Il est un air pour qui je donnerais mon coeur »

La Divine Comédie| Yves VANDENBUSSCHE

Mardi 4 avril 2023 | 19h30

Château de Chaulieu

Tout public | Tarif plein 12€ | Tarif réduit 8,5€

Infos et billetterie : saison.culturelle@msm-normandie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T09:00:00+02:00

2023-04-08T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Juvigny les Vallées, Manche Autres Lieu Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées Adresse Le Bourg, 50520 le Mesnil-Rainfray Le Mesnil-Rainfray Ville Juvigny les Vallées lieuville Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées Departement Manche

Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/juvigny-les-vallees/

[Ecole des Arts] Masterclass de Chant Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées 2023-04-08 was last modified: by [Ecole des Arts] Masterclass de Chant Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées 8 avril 2023 Juvigny les Vallées Salle des Fêtes du Mesnil-Rainfray – Juvigny les Vallées Juvigny les Vallées

Juvigny les Vallées Manche