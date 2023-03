TROC DE PLANTES Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard Catégories d’Évènement: Le Mesnil-Esnard

Seine-Maritime

TROC DE PLANTES Salle des fêtes du Mesnil-Esnard, 9 avril 2023, Le Mesnil-Esnard. TROC DE PLANTES Dimanche 9 avril, 10h00 Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Conseil des Sages organise un Troc de plantes le dimanche 2 avril 2023 à l’ancienne caserne des pompiers, rue des Pérêts au Mesnil-Esnard (face à l’entrée de la salle des fêtes).

Les inscriptions auront lieu le samedi 25 mars de 9h à 12h à la mairie, salle des commissions ; les personnes ne pouvant pas s’y rendre pourront appeler Céline Billet au 02 32 86 81 70.

Sur inscription, il vous sera possible de proposer des graines, des plants, bulbes, boutures d’arbustes et de vivaces, de plantes aromatiques bref tout ce qui se plante ! vous pourrez les échanger avec vos voisins de stands venus également exposer.

Si vous n’avez rien à échanger car vous vous lancez dans le jardinage, vous pouvez venir en simple visiteur pour avoir des conseils de jardinage mais aussi récupérer quelques échantillons et passer un moment convivial avec des jardiniers passionnés.

Aucun échange d’argent.

Quelques conseils : Étiquetez si possible les contenants avec le nom commun, nom botanique et présenter une photo de la plante. Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Rue des Perets, Le Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard 76240 Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T10:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00

2023-04-09T10:00:00+02:00 – 2023-04-09T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Le Mesnil-Esnard, Seine-Maritime Autres Lieu Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Adresse Rue des Perets, Le Mesnil-Esnard Ville Le Mesnil-Esnard Departement Seine-Maritime Lieu Ville Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard

Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mesnil-esnard/

TROC DE PLANTES Salle des fêtes du Mesnil-Esnard 2023-04-09 was last modified: by TROC DE PLANTES Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Salle des fêtes du Mesnil-Esnard 9 avril 2023 Le Mesnil-Esnard Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard

Le Mesnil-Esnard Seine-Maritime