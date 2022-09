Octobre rose Salle des fêtes du Mesnil-Esnard, 12 octobre 2022, Le Mesnil-Esnard.

Octobre rose Mercredi 12 octobre, 10h00 Salle des fêtes du Mesnil-Esnard

Stands et ateliers d’interventions

Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Rue des Perets, Le Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard 76240 Seine-Maritime Normandie

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès chez la femme. Il fait l’objet d’un programme national de dépistage organisé afin d’être détecté précocement et en réduire la mortalité.

Vous pourrez retrouver des stands de prévention et mesures curatives avec des spécialistes, mais également des ateliers.

Venez vous renseigner sur le cancer, le dépistage et l’accompagnement du patient auprès de nos intervenants.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-12T10:00:00+02:00

2022-10-12T18:00:00+02:00