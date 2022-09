Mars & Vénus Salle des fêtes du Mesnil-Esnard, 9 octobre 2022, Le Mesnil-Esnard.

Récupérez vos places en mairie, par téléphone ou sur place le 9 octobre. Tarifs : 10€, gratuit pour les moins de 16 ans

Festival d’humour du Plateau Est

Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Rue des Perets, Le Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard 76240 Seine-Maritime Normandie

L’homme et la femme sont…différents !

Sont-il vraiment faits pour vivre ensemble ?

Pourquoi la femme se prend la tête ?

Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ?

Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ?

Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ?

Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys ?

La vie de couple revue et corrigée : frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes…

Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire !

Une pièce de Sébastien Cypers

Mise en scène : Thom Trondel

