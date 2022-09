Défilé et concert Octobre Rose Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard Catégories d’évènement: Le Mesnil-Esnard

Seine-Maritime

Défilé et concert Octobre Rose Salle des fêtes du Mesnil-Esnard, 8 octobre 2022, Le Mesnil-Esnard. Défilé et concert Octobre Rose Samedi 8 octobre, 18h00 Salle des fêtes du Mesnil-Esnard

Dons libres

Défilé Moda Di Flo et Le Rêve de Maryne et concert de Melly Ducret et Bruno Di Mieri Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Rue des Perets, Le Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard 76240 Seine-Maritime Normandie Retrouvez dans le cadre d’octobre rose, un défilé de mode avec les magasins Moda Di Flo à 18h et Le Rêve de Maryne à 19h à la salle des fêtes. Dons libres Le duo Melly Ducret et Bruno Di Mieri viendra le samedi 8 octobre à 20h pour un concert dans le cadre d’Octobre Rose !

Dons libres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-08T18:00:00+02:00

2022-10-08T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Le Mesnil-Esnard, Seine-Maritime Autres Lieu Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Adresse Rue des Perets, Le Mesnil-Esnard Ville Le Mesnil-Esnard lieuville Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard Departement Seine-Maritime

Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mesnil-esnard/

Défilé et concert Octobre Rose Salle des fêtes du Mesnil-Esnard 2022-10-08 was last modified: by Défilé et concert Octobre Rose Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Salle des fêtes du Mesnil-Esnard 8 octobre 2022 Le Mesnil-Esnard Salle des fêtes du Mesnil-Esnard Le Mesnil-Esnard

Le Mesnil-Esnard Seine-Maritime