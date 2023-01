Soirée de présentation du diagnostic paysager du Sicoval Salle des Fêtes du Lac, Bd, des Campanhols, Castanet Tolosan Castanet-Tolosan Catégories d’Évènement: Castanet-Tolosan

Plan de paysage – Clôture de la Phase 1 – Lancement de la Phase 2 Salle des Fêtes du Lac, Bd, des Campanhols, Castanet Tolosan salle du lac, boulevard des Campanhols, Castanet Tolosan Grande Bordé Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=121304 »}, {« link »: « https://www.sicoval.fr/mon-agglo/laction/nos-grands-projets/plan-de-paysage/ »}] Quelles sont les caractéristiques paysagères de notre territoire ? Quel avenir pour nos paysages ? Le Sicoval vous propose de venir prendre connaissance des résultats du diagnostic paysager, élaboré dans le cadre d’une large concertation des élus et des habitants du territoire au dernier trimestre 2022. Ce temps d’échanges sera également l’occasion d’imaginer les paysages de demain.

Rendez-vous le 26 janvier 2023, salle du Lac à Castanet-Tolosan, de 18 h 30 à 21 h. Un apéritif dinatoire sera offert aux participants lors de la soirée.

Inscription obligatoire ici

Plus d’info sur la démarche de Plan de paysage du Sicoval

