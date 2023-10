Ultimate Muay Thaï Championship 2024 Salle des Fêtes du Grand Parc Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Ultimate Muay Thaï Championship 2024 Salle des Fêtes du Grand Parc Bordeaux, 13 janvier 2024, Bordeaux. Ultimate Muay Thaï Championship 2024 Samedi 13 janvier 2024, 18h00 Salle des Fêtes du Grand Parc Sur réservation. Tarifs : 20 € – 40 €. Une soirée de plusieurs combats amateurs et professionnels venus de toute la France, avec notamment Miguel ALAMOS, Mazigh BEDJOU, Abdel CHERAGUI, Juliano ANAGO, Jules DUCOUTUMANY, Marika OREL.

Plus d’informations au 06.23.59.38.59 ! Salle des Fêtes du Grand Parc 39 Cours de Luze Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06.23.59.38.59 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/chartrons-boxe/evenements/ultimate-muay-thai-championship-2024 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T18:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:30:00+01:00

Salle des Fêtes du Grand Parc
Adresse: 39 Cours de Luze
Ville: Bordeaux
Gironde

