FESTIVAL HORS JEU/EN JEU 2023 Salle des fêtes du Grand Parc Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde FESTIVAL HORS JEU/EN JEU 2023 Salle des fêtes du Grand Parc Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux. FESTIVAL HORS JEU/EN JEU 2023 Samedi 18 novembre, 20h00 Salle des fêtes du Grand Parc Entrée libre – Tout public – Accessible aux personnes sourdes et malentendantes Spectacle de danse hip hop.

Le spectacle « Break&Sign » de la compagnie Bajo El Mar, dans le cadre du festival d’art accessible « Hors jeu / En jeu », offre l’opportunité de s’exprimer à ceux et celles que l’on ne voit pas ou que l’on n’entend pas, des personnes parfois isolées, à la marge pourtant si proches de nous… Organisé par : Ligue de l’Enseignement Fédération de la Gironde En partenariat avec : Salle des fêtes du Grand Parc, Ville de Bordeaux Salle des fêtes du Grand Parc 39 cours de Luze, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu
Salle des fêtes du Grand Parc
Adresse
39 cours de Luze, 33300 Bordeaux
Ville
Bordeaux

