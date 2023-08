La cité du Grand-Parc Salle des fêtes du Grand-Parc Bordeaux, 5 septembre 2023, Bordeaux.

Dans les années 1960 en pleine crise du logement, la cité va naître. Espace, lumière, nature et équipements en sont les mots d’ordre. Renvoyant aux préceptes du mouvement moderne, ils constituent des qualités aujourd’hui reconnues et intégrées à la zone Unesco Bordeaux Port de la Lune.

5 septembre & 10 octobre à 11h (45 min). Rdv devant la salle des fêtes du Grand Parc, 39 cours de Luze (Tram C station Camille Godard), 3€ (Gratuit Carte Jeune) sans réservation.

