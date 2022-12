Bordeaux Rock Festival Salle des Fêtes du Grand Parc Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bordeaux Rock Festival 9 – 11 mars 2023 Salle des Fêtes du Grand Parc

Tarif : à partir de 8 €.

La 19e édition du festival revient en bombe du 9 au 11 mars 2023 avec les premiers noms : Beak>, Death Valley Girls, DITZ, Nathan Roche, Hooveriii, Queen of the Meadow ! Salle des Fêtes du Grand Parc 39 Cours de Luze Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine La 19e édition du festival revient en bombe du 9 au 11 Mars 2023 !

Rendez-vous le jeudi 9 mars dans 7 bars bordelais pour la désormais célèbre soirée « Rock en ville » avec 15 groupes de la scène bordelaise, avant de se retrouver le week-end, vendredi et samedi à la Salle des Fêtes du Grand Parc ! Puis samedi pour clôturer ce festival en club à l’Iboat avec un after signé Bordeaux Rock.

Programme et billetterie sur le site de l’événement.

