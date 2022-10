No Way Festival à Bordeaux Salle des Fêtes du Grand Parc Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

No Way Festival à Bordeaux Salle des Fêtes du Grand Parc, 2 décembre 2022, Bordeaux. No Way Festival à Bordeaux 2 et 3 décembre Salle des Fêtes du Grand Parc

Tarif : 27 €.

Le No Way Festival prend possession de la salle du Grand Parc de Bordeaux les 2 et 3 décembre 2022 ! Salle des Fêtes du Grand Parc 39 Cours de Luze Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine Le No Way Festival 2022 vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition à Bordeaux du vendredi 2 décembre 2022 au samedi 3 décembre 2022. Programme Le vendredi 2 décembre : Les Sales Majéstés

Black Bomb A

Viktims Le samedi 03 décembre : Tagada Jones

Les Ramoneurs de Menhirs

Opium du Peuple

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T15:00:00+01:00

2022-12-03T23:59:00+01:00

