Le festival JAZZ POURPRE EN PERIGORD 2023 organise sa 19ème édition. Venez découvrir les Concerts Pédagogiques à l'Auditorium de Bergerac. Destinés aux collèges et aux écoles de Bergerac, ces deux concerts ont pour ambition de sensibiliser les jeunes à la musique de Jazz, Blues et Rock. Don d'Organ Trio, c'est un alliage subtil de Jazz et de Blues dans le style des années 70. Le trio fut lauréat du Tremplin Action Jazz, édition 2021. À cette occasion, Anglet Jazz Festival a offert une résidence à ces trois musiciens tout en les chargeant d'une autre mission, celle d'organiser une master-class avec les collégiens de la région. Les questions fusèrent de tous les coins de l'amphithéâtre, le trio joua quelqu'unes de leurs compositions. Une belle rencontre pour tous qui inspira à Jazz Pourpre leur venue au Festival.

