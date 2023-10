Représentations théâtrales Salle des Fêtes du Château Rânes, 3 novembre 2023, Rânes.

La troupe théâtrales de Rânes « la fée d’argouges » vous invite à venir voir leur nouvelle pièce qui s’intitule : Tiercé gagnant.

Les représentations auront lieu tous les vendredi et samedi de novembre à 20 H 30 et tous les dimanches après-midi de novembre à 15 H, dans la salle d’animation multiculturelle de Rânes.

Entrée: 8 € , gratuit pour les moins de 12 ans.

Réservation au 02 33 67 23 36 ou 06 83 41 57 31 ou par mail à : theatre.ranes@gmail.com

Venez nombreux..

Vendredi 2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-04 . .

Salle des Fêtes du Château

Rânes 61150 Orne Normandie



The Rânes theater company « la fée d’argouges » invites you to come and see their new play: Tiercé gagnant.

Performances take place every Friday and Saturday in November at 8.30pm, and every Sunday afternoon in November at 3pm, in the Rânes multi-cultural hall.

Admission: 8 ? free for children under 12.

Bookings on 02 33 67 23 36 or 06 83 41 57 31 or by e-mail at: theatre.ranes@gmail.com

Come one, come all.

La compañía de teatro de Rânes « la fée d’argouges » le invita a venir a ver su nueva obra: Tiercé gagnant.

Las representaciones tienen lugar todos los viernes y sábados de noviembre a las 20.30 h y todos los domingos de noviembre por la tarde a las 15 h, en la sala multicultural de Rânes.

Entrada: 8 ? gratis para los menores de 12 años.

Reservas en el 02 33 67 23 36 o 06 83 41 57 31 o por correo electrónico a: theatre.ranes@gmail.com

Venid todos.

Die Theatergruppe von Rânes « la fée d’argouges » lädt Sie ein, sich ihr neues Stück mit dem Titel: Tiercé gagnant anzusehen.

Die Aufführungen finden jeden Freitag und Samstag im November um 20:30 Uhr und jeden Sonntagnachmittag im November um 15:00 Uhr im multikulturellen Animationsraum von Rânes statt.

Eintritt: 8 ? , Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Reservierungen unter 02 33 67 23 36 oder 06 83 41 57 31 oder per E-Mail an: theatre.ranes@gmail.com

Kommen Sie zahlreich.

