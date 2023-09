PLATEAU D’HUMOUR Salle des Fêtes du Centre Wattrelos, 1 octobre 2023, Wattrelos.

PLATEAU D’HUMOUR Dimanche 1 octobre, 15h30 Salle des Fêtes du Centre 9 €, 6 € (lycéens, étudiants, collégiens, groupe à partir de 10 personnes), 3 € enfants – 10 ans

Le concept :

Il s’agit d’offrir, au public, un après-midi dédié à l’humour dans un esprit de fête où quatre humoristes se succèdent sur scène : Gaëtan Petit, Mickaël Louchart, Olive et Rémy Gillodts.

Convivial, ce plateau décline comme jamais l’humour sous toutes les formes et sur tous les tons : étrange, burlesque, absurde, poétique, corrosif, parodique et magique. Le maître de cérémonie, Simon Noens, présentera de façon décalée cet évènement digne des plus grands shows !!!

Salle des Fêtes du Centre 51 rue Jean Jaurès 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

Humour Théâtre

©ALC