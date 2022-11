Jeu de Dames Salle des fêtes du centre Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Jeu de Dames Salle des fêtes du centre, 4 décembre 2022, Wattrelos. Jeu de Dames Dimanche 4 décembre, 09h00 Salle des fêtes du centre

Adultes : 15€ – Jeunes : 13€ – À partir de vendredi 02/12 : majoration de 5€

Les Blitz de Wattrelos Salle des fêtes du centre 51 rue Jean Jaurès, 59150 Wattrelos Centre-Ville Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France Tournoi international

Primes : 100€ – 80€ – 60€ – 40€ + lots pour tous les autres joueurs

Incriptions jusqu’au 01/12 (Repas compris)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T09:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Salle des fêtes du centre Adresse 51 rue Jean Jaurès, 59150 Wattrelos Centre-Ville Ville Wattrelos lieuville Salle des fêtes du centre Wattrelos Departement Nord

Salle des fêtes du centre Wattrelos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wattrelos/

Jeu de Dames Salle des fêtes du centre 2022-12-04 was last modified: by Jeu de Dames Salle des fêtes du centre Salle des fêtes du centre 4 décembre 2022 Salle des fêtes du centre Wattrelos Wattrelos

Wattrelos Nord