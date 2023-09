Autonada bal oc Salle des fêtes du Bois de Castres, Carbonne (31) Autonada bal oc Salle des fêtes du Bois de Castres, Carbonne (31), 18 novembre 2023, . Autonada bal oc Samedi 18 novembre, 21h00 Salle des fêtes du Bois de Castres, Carbonne (31) 10€ 14h: stage de danses à la salle de gym du Bois de Castres 19h: repas (sur inscription) 21h: bal avec Lumbrets et Toti Tres, 10€ Renseignements: contact@oc-carbonne.fr ou 06 65 19 69 85 source : événement Autonada bal oc publié sur AgendaTrad Salle des fêtes du Bois de Castres, Carbonne (31) 1, Route de Lacaugne

