10€

avec Françoise Farenc et Pometas Salle des fêtes du Bois de Castres, Carbonne (31) 5, Route de Lacaugne Salle des fêtes du Bois de Castres, 31390 Carbonne, France [{« link »: « mailto:contact@oc-carbonne.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/38240 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 14h / 17h : Stage de danses avec Françoise Farenc: danses des Pyrénées, Bigorre, Béarn. 19h: Repas (sur inscription) apporter assiettes et couverts 21h: Bal avec Pometas, trio de choc, composé d’Adrien, Dany et Maxence. Renseignements, réservations: contact@oc-carbonne.fr 06 65 19 69 85 Stage: 12€ Bal: 10€ Repas – bal: 25€ Forfait stage + repas + bal: 35€ source : événement Autonada, bal oc, stage publié sur AgendaTrad

