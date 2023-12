[Spectacle en langue des signes] Marmotte sous la neige Salle des fêtes Douvrend, 10 janvier 2024, Douvrend.

Douvrend Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 10:30:00

fin : 2024-01-10

Il neige ! Déjà ! Vite, Petite Marmotte ! C’est le moment de te protéger de l’hiver et de t’endormir jusqu’au printemps. Trop tard, la place est prise. La famille Hérisson s’est installée dans ton terrier.

Ch’krii, ch’krii, ch’krii font les pas de Petite Marmotte dans la neige à la recherche d’un nouvel abri. Le hibou, la souris, le lapin pourront-ils t’accueillir ? Et pourquoi pas l’ours ? Conte accompagné de comptines signées, d’histoires à doigts et de petits instruments… tout en douceur !.

Salle des fêtes

Douvrend 76630 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie