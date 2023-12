Bal Trad’ Salle des fêtes d’Ordizan, Ordizan (65) Bal Trad’ Salle des fêtes d’Ordizan, Ordizan (65), 16 mars 2024, . Bal Trad’ Samedi 16 mars 2024, 20h30 Salle des fêtes d’Ordizan, Ordizan (65) 8 euros Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-17T00:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T20:30:00+01:00 – 2024-03-17T00:30:00+01:00 Ouverture à 18h30 avec le bal des enfants de l’école, suivi à 19h30 d’un spectacle de danses Irlandaises puis ouverture du grand Bal Trad’ à 20h30. Buvette et restauration sur place. source : événement Bal Trad’ publié sur AgendaTrad Salle des fêtes d’Ordizan, Ordizan (65) Place de l’Église

Salle des fêtes d'Ordizan, 65200 Ordizan, France

