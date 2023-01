Fringale – Festival PassWorld Salle des fêtes Domont, 18 mars 2023, Domont.

Fringale – Festival PassWorld Samedi 18 mars, 20h00 Salle des fêtes Domont

Tarif Unique : 10€

Dans le cadre du Festival PassWorld

Salle des fêtes Domont Parc de l’hôtel de ville 95330 Domont Domont 95330 Val-d’Oise Île-de-France

Avec fringale, on célèbre la Saint Patrick comme il se doit !

Une petite Fringale ?

Dans une bonne dose de rock, diluez quelques gouttes de chanson française à la poésie mordante et ajoutez-y une pincée de punk irlandais pour l’énergie.

Saupoudrez de quelques paroles naïves ou cyniques (on y retrouve l’inspiration des textes tendres des Cowboys Fringants ou ceux plus cinglants des Fatals Picards.)

Servez sur scène pour plus de saveur !

Leur chanson rock et festive vous fera danser à la mode irlandaise en compagnie de Béatrice Fixois qui vous enseignera quelques pas pour briller lors de ce bal celtique !



2023-03-18T20:00:00+01:00

2023-03-18T22:00:00+01:00