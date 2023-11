Réveillon Folk Salle des Fêtes, Domblans (39) Réveillon Folk Salle des Fêtes, Domblans (39), 31 décembre 2023, . Réveillon Folk Dimanche 31 décembre, 19h00 Salle des Fêtes, Domblans (39) 22€ Réveillon folk sur le principe du repas partagé à la salle des fêtes de Domblans (Jura) Chaque personne apporte un plat salé ou sucré pour 6, et s’inscrit pour aider au bon déroulement de la soirée. (ainsi que ses couverts, assiettes et verres) 22€ ou 20 (tarif réduit) avant le 15 décembre, 27€ ou 25 aprés cette date Inscription sur Hello Asso source : événement Réveillon Folk publié sur AgendaTrad Salle des Fêtes, Domblans (39) Salle des Fêtes, 39230 Domblans, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46549 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

