Réveillon avec Alonsenfolk Salle des Fêtes, Domblans (39)

22/20€

organisé par Alonsenfolk Salle des Fêtes, Domblans (39) Chemin de la Salle des Fêtes Salle des Fêtes, 39210 Domblans, France [{« link »: « mailto:alonsenfolk@gmail.com »}, {« link »: « http://alonsenfolk3.wixsite.com/alonsenfolk »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39608 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Venez finir l’année avec nous à Domblans (Jura) en participant à cette soirée dans le respect de nos traditions d’échange et de partage. Chacun apporte un plat salé ou sucré pour 6, nous fournissons l’apéritif, le pain, les vins, et le café. Les 8 musiciens de Balance Ton Folk nous réjouirons avec un répertoire totalement éclectique, inspiré des goûts et des voyages de chacun, gràce à une importante collection d’instruments de tous horizons (Nychelharpa, l’Autoharpe, la Mandole ou le Kaval…). Thiérry Girod nous guidera dans cette ambiance éclectique et joyeuse. Théodore Lefeuvre, du groupe Mange Bal, nous étonnera avec sa musique Electro-Trad festive (Beat pimenté et Basses juteuses), délicieuse dans les danses traditionnelles entre le Bal Folk et la Free-Party. inscription obligatoire : alonsenfolk@gmail.com http://alonsenfolk3.wixsite.com/alonsenfolk source : événement Réveillon avec Alonsenfolk publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T19:00:00+01:00

2023-01-01T02:00:00+01:00

