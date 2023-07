fête au moulien Salle des fêtes, Domaize (63), 5 août 2023, .

Le samedi 5 août 2023 : on se la Recoule douceL’Association vous donne rendezvous, au coeur de l’été, pour une fête au Moulin à partir de 15 heures.Au programme de l’aprèsmidi : ateliers autour de la laine, lectures de contes, visites du moulin et découverte deson histoire, avant un bal traditionnel pour conclure la soirée autour d’un pique nique (tiré du sac) et d’une buvetteque nous organisons. Deux musiciens, « Les Druginaires » seront parmi nous pour animer la soirée et vous fairedanser à partir de 18h30. Nous vous attendons nombreux.N’hésitez pas à vous signaler en amont à l’association (Monique au 04 73 70 84 17) si vous avez desconnaissances particulières du filage ou le feutrage de la laine, des témoignages sur ce travail ancien ou dumatériel à mon trer ( fuseau, rouet) le jour J.Ce rendezvous sera aussi l’occasion de présenter l’avancée des travaux et des aménagements du site financésgrâce au BEC (budget écologique et citoyen du Département du Puy de Dôme), que nous avons décroché grâce àvos vo tes. Les choses ont beaucoup bougé cette année à La Recoule et plusieurs réalisations ont été faites(installation d’une génératrice) ou sont en cours (construction des vannes, projets artistiques, équipementspédagogiques).Les adhérents continuent de leur côté de travailler sur le Moulin et plusieurs chantiers ont déjà eu lieu cette année.N’hésitez pas à venir voir le lieu ou à nous contacter si vous désirez participer aux différentes journées de travail.On se voit le 5 aoûtPour faciliter l’accès un plan de stationnement / circulation sera mis en place.Contact: La Recoule DouceLe Fraisse 63520 DomaizeChristophe: 06 41 80 81 41

