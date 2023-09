Loto à Dieulivol Salle des fêtes Dieulivol, 7 octobre 2023, Dieulivol.

Dieulivol,Gironde

Venez participer au loto de Dieulivol. Plus de 2000 lots à gagner. Attention, places limitées..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Salle des fêtes

Dieulivol 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in the Dieulivol bingo. Over 2000 prizes to be won. Places are limited.

Participe en el bingo Dieulivol. Más de 2000 premios en juego. Plazas limitadas.

Nehmen Sie am Lotto in Dieulivol teil. Es gibt mehr als 2000 Lose zu gewinnen. Achtung: Begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT de l’Entre-deux-Mers