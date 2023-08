Sous la Neige salle des fêtes d’Evrecy Évrecy, 3 février 2024, Évrecy.

Sous la Neige Samedi 3 février 2024, 10h30 salle des fêtes d’Evrecy

Compagnie les Bestioles

Poésie visuelle, sonore et sensible

Un sol de papiers de soie, des froissements, des crissements, le son du vent telle une caresse… Des créatures oniriques éclosent et dansent, emportées par la musique. Une forme intime qui vient réveiller les sens et (re)susciter l’attrait des premiers émerveillements. Un temps suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et grands (à partir de 6 mois).

Mise en scène, Martine Waniowski

Regard chorégraphique, Amélie Patard

Regard vie des formes, Philippe Rodriguez-Jorda

Jeu, Martine Waniowski et Reda Brissel

Création musicale et sonore et interprétation, Gilles Sornette

Création lumière, Brice Durand

Costumes, Daniel Trento

Administratif, Clotilde Ast

Diffusion, Jérôme Minassian

Coproduction : Centre Culturel Pablo Picasso – scène conventionnée Jeune Public à Homécourt ; Le Creuset – Carrefour social et culturel (Uckange) ; LEAC ludothèque et crèche – Maison de l’Amphithéâtre (Metz) dans le cadre des créations partagées / Cabanes festival de Moselle.

Soutiens : Théâtre du Saulcy – Espace BMK (Metz) ; TCRM Blida (Metz).

Spectacle réalisé avec le concours financier du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Départemental de Moselle, de la Ville de Metz et de la SPEDIDAM.

Ce spectacle a bénéficié d’une aide à la diffusion par le réseau jeune public de Lorraine dans le cadre de la Belle Saison

salle des fêtes d’Evrecy salle des fêtes 14210 Evrecy Évrecy 14210 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 14 99 01 41 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:15:00+01:00

2024-02-03T10:30:00+01:00 – 2024-02-03T11:15:00+01:00