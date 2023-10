Bourse aux jouets d’Étinehem-Méricourt Salle des Fêtes d’Étinehem-Méricourt Étinehem-Méricourt Catégories d’Évènement: Étinehem-Méricourt

Somme Bourse aux jouets d’Étinehem-Méricourt Salle des Fêtes d’Étinehem-Méricourt Étinehem-Méricourt, 22 octobre 2023, Étinehem-Méricourt. Bourse aux jouets d’Étinehem-Méricourt Dimanche 22 octobre, 08h00 Salle des Fêtes d’Étinehem-Méricourt Entrée libre Le comité des fêtes d’Étinehem-Méricourt organise sa première bourse aux jouets le dimanche 22 octobre, de 8h à 17h, à la salle des fêtes d’Étinehem.

Venez vendre votre vêtements, objets de puériculture, jouets et jeux ou tout simplement trouver des idées cadeaux en participant à cet événement.

Les exposants sont invités à réserver leur table (nombre de places limité) : 3€ la table + 1 café offert.

Restauration et buvette sur place. Salle des Fêtes d’Étinehem-Méricourt Etinehem Étinehem-Méricourt 80340 Étinehem Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 86 60 30 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T08:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

