Concert chorale Amistat salle des fêtes d’Escurès Vialer, 22 octobre 2023, Vialer.

Vialer,Pyrénées-Atlantiques

Vous pourrez écouter des chants variés et originaux sous la direction d’Alain Gimenez. Ces chants seront entrecoupés de textes « graves » et d’autres plus « légers » qui seront lus par les choristes.

Après chaque concert collation offerte et verre de l’amitié partagé..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

salle des fêtes d’Escurès

Vialer 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Alain Gimenez will lead a varied and original program of songs. These songs will be interspersed with « serious » and « lighter » texts read by the choristers.

After each concert, a snack will be offered and a glass of friendship shared.

Podrá escuchar una variedad de canciones originales dirigidas por Alain Giménez. Estas canciones se intercalarán con textos « serios » y « más ligeros » leídos por los coristas.

Después de cada concierto, habrá un aperitivo y una bebida amistosa.

Unter der Leitung von Alain Gimenez werden Sie abwechslungsreiche und originelle Lieder hören. Die Lieder werden von « ernsten » und « leichteren » Texten unterbrochen, die von den Chorsängern vorgetragen werden.

Nach jedem Konzert wird ein kleiner Imbiss angeboten und ein Glas Freundschaft geteilt.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN