Journées de l’orientation – Les 25 et 26 janvier Salle des fêtes des Ramiers Blagnac, jeudi 25 janvier 2024.

Journées de l’orientation – Les 25 et 26 janvier Rencontres, renseignements et conseils avec des professionnels. 25 et 26 janvier Salle des fêtes des Ramiers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T09:00:00+01:00 – 2024-01-25T18:00:00+01:00

Fin : 2024-01-26T09:00:00+01:00 – 2024-01-26T18:00:00+01:00

Du jeudi 25 au vendredi 26 janvier, les journées de l’orientaion s’installent salle des fêtes et chapiteau des Ramiers.

Salle des fêtes des Ramiers Rue des Sports, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

journée orientation