Théâtre/Cabaret de carton : “Les gros patinent bien” – Du 13 au 15 mars Salle des fêtes des Ramiers, 13 mars 2023, Blagnac.

Sur réservation

Un feu d’artifice de gags sur des bouts de carton, pour un voyage farfelu et rocambolesque mené à un train d’enfer.

https://youtu.be/Vtv24i_pSS8 Distribution

De Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois / Avec Olivier Martin Salvan en alternance avec Jonathan Pinto-Rocha, Pierre Guillois en alternance avec Grégoire Lagrange / Ingénierie carton Charlotte Rodière / Régie générale Max Potiron en alternance avec Stéphane Lemarié / Régie plateau Émilie Poitaux en alternance avec Elvire Tapie Dans la presse

« Sans qu’un seul mot soit prononcé, le spectacle rend hommage au burlesque du cinéma muet et aux gags burlesques de la comédie du slapstick. Irrésistible. » Les Inrockuptibles « Une comédie espiègle, à nulle autre pareille. » Télérama « Une forme tout à fait originale qui réveille les imaginaires et les zygomatiques. » La Croix « L’humour distillé ici est redoutable et offre au spectateur une vivifiante cure de rire. » La Croix Tarif C(de 16 à 28 €)

Durée : 1h20

Molières 2022 :

Lauréat Molière du Théâtre Public

et 4 nominations Création Visuelle et Sonore,

Comédien (2), Metteur en scène Placement libre

2023-03-13T20:30:00+01:00

2023-03-15T22:00:00+01:00

