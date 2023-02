Salon des antiquaires – Les 25 et 26 février Salle des fêtes des Ramiers Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Regroupant des antiquaires venus du grand sud-ouest, ce salon propose un vaste panel d’objets anciens (meubles, linge de maison, arts de la table, tableaux, bibelots…). Salle des fêtes des Ramiers Rue des Sports, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://www.mairie-blagnac.fr/annuaires/associations/association/les-chineurs-du-pays-occitan”}] Samedi 25 et dimanche 26 février, de 9h30 à 18h30, la salle des fêtes des Ramiers accueille au salon des antiquaires de Blagnac, organisée par l’association, les chineurs du pays occitan. Entrée gratuite.

