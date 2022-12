Rencontres autour du spectacle « J’entends battre son coeur » – Les 11 et 14 janvier Salle des fêtes des Ramiers Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Rencontres autour du spectacle « J’entends battre son coeur » – Les 11 et 14 janvier Salle des fêtes des Ramiers, 11 janvier 2023, Blagnac. Rencontres autour du spectacle « J’entends battre son coeur » – Les 11 et 14 janvier 11 et 14 janvier 2023 Salle des fêtes des Ramiers

Sur réservation

A l’issue de la représentation, le public présent au spectacle pourra rester pour un temps d’échange avec la metteuse en scène ou avec les artistes. Salle des fêtes des Ramiers Rue des Sports, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Rencontre « Regards croisés »

Mercredi 11 janvier 2023 – 20h30 à 22h00

Salle des fêtes de Blagnac/Tout public à partir de 10 ans/Gratuit

A l’issue de la représentation, le public présent au spectacle pourra rester pour un temps d’échange avec la metteuse en scène, Lou Broquin et l’auteur du texte, Henri Bornstein. Cette rencontre privilégiée permettra aux spectacteurs d’abodrer l’adaptation du texte à la scène.

Au-delà de traiter de la grossesse ou de la maternité le texte du spectacle explore l’état de métamorphose, de transformation, le passage d’une existence à une autre. Le spectateur, positionné à la place de l’enfant à naître, est invité à suivre le cheminement intime d’une future mère, au travers du récit qu’elle adresse à l’enfant qu’elle porte. Lou Broquin Rencontre avec les artistes

Samedi 14 janvier 2023 – 15h à 16h30

Salle des fêtes de Blagnac/Tout public à partir de 10 ans/Gratuit

A l’issue de la représentation, le public présent au spectacle pourra rester pour un temps d’échange avec les artistes afin de découvrir le travail de création.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T20:30:00+01:00

2023-01-14T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Salle des fêtes des Ramiers Adresse Rue des Sports, 31700 Blagnac Ville Blagnac Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Salle des fêtes des Ramiers Blagnac Departement Haute-Garonne

Salle des fêtes des Ramiers Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Rencontres autour du spectacle « J’entends battre son coeur » – Les 11 et 14 janvier Salle des fêtes des Ramiers 2023-01-11 was last modified: by Rencontres autour du spectacle « J’entends battre son coeur » – Les 11 et 14 janvier Salle des fêtes des Ramiers Salle des fêtes des Ramiers 11 janvier 2023 Blagnac Salle des fêtes des Ramiers Blagnac

Blagnac Haute-Garonne