Théâtre immersif : « J’entends battre son cœur » – Du 11 au 15 janvier 11 – 15 janvier 2023 Salle des fêtes des Ramiers

Une expérience théâtrale immersive, sensorielle et poétique : le public est comme plongé dans le ventre d’une femme enceinte et accède à ses pensées et émotions intimes.

« Ce joli cadeau, c’est Lou Broquin qui nous l’offre, avec J’entends battre son cœur, une pièce située au point de rencontre entre les écritures contemporaines, le théâtre jeune public et les formes animées. » Le Brigadier « Un texte fort sur la transformation, le passage d’une existence à une autre. » actu.fr « Un nouveau spectacle étonnant. » La Dépêche du Midi Tarif B (de 10 à 19 €)

Durée : 50min

à partir de 10 ans Placement libre

2023-01-11T20:30:00+01:00

2023-01-15T16:00:00+01:00

