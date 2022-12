Spectacle jeune public immersif « Koré » – Samedi 7 janvier Salle des fêtes des Ramiers, 7 janvier 2023, Blagnac.

Spectacle jeune public immersif « Koré » – Samedi 7 janvier Samedi 7 janvier 2023, 11h00 Salle des fêtes des Ramiers

Sur réservation

La première garde alternée de l’humanité transposée dans un road-movie théâtral haletant, fascinant et immersif.

https://youtu.be/CW3gXv–cdQ Dans la presse

« Ce spectacle de théâtre immersif promet de surprendre le jeune public. » La Dépêche « Un voyage onirique où l’enfant trouve sa place. » La Dépêche Tarif A (de 6 à 10 €)

Durée : 1 h

Placement libre

