Le transport solidaire est porté sur le département de la Vienne par l’association CIF-SP Solidaires entre les âges, et co-construit avec les partenaires locaux de terrain (communes, associations…). Ce service d’**entraide citoyenne** met en relation des bénéficiaires et des chauffeurs bénévoles pour permettre le déplacement à celles et ceux qui, définitivement ou momentanément, rencontreraient des difficultés de transport.

L’association CIF-SP Solidaires entre les âges, organise une réunion publique d’information sur le transport solidaire **le samedi 29 avril 2023**, de 14h00 à 16h00 à la salle des fêtes des Prés Longs à Vaux-sur-Vienne.

Information et inscription / association CIF-SP / 05.49.37.07.78

+33 5 49 37 07 78

