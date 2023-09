Défi soupes Salle des fêtes des Andelys Les Andelys, 11 octobre 2023, Les Andelys.

Défi soupes Mercredi 11 octobre, 09h00 Salle des fêtes des Andelys

Afin de sensibiliser sur le manger sain ne coûte pas plus cher, valoriser les circuits courts, promouvoir l’anti gaspillage et partager une action collective intergénérationnelle en valorisant la mixité sociale, la MSA Haute-Normandie, le CCAS et le centre Social des Andelys propose une action alimentation à destination du publics Andelysien.

Cet atelier sera animé par une diététicienne.

Au programme de cette journée :

– Intervention ludique sur comment « Manger équilibré à budget serré »

– Atelier cuisine « Défi soupe » avec les produits « Paniers Solidaires »

– Repas dégustation

– Visite des jardins permaculture (association Sira Mundo) au Andelys

Salle des fêtes des Andelys 28 avenue du Général de Gaulle, 27700 Les Andelys Les Andelys 27700 Eure Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

élus msa action alimentation