« Dansité » concert – bal trad électro jazz Salle des fêtes, Demandolx (04), 17 novembre 2023, .

« Dansité » concert – bal trad électro jazz Vendredi 17 novembre, 20h30 Salle des fêtes, Demandolx (04) Gratuit

La Mèche, c’est d’abord celle de l’archet, avec lequel Anne Piffard caresse les cordes de son violoncelle, pour les faire frémir, vrombir, hurler… Celui dont le souffle décoiffe La Mèche – l’hypnotique charmeur de serpents ou le prompt agitateur de dancefloor – c’est Jonathan Balmefrézol, aux saxophones. Et, c’est depuis l’incongru croisement d’un vide grenier et d’une batterie de jazz, que le percussionniste Renaud Gerin l’allume. Porté par une instrumentation hors norme, La Mèche se déroule pour embraser un vaste terrain de jeu, où le bal folk côtoie allègrement le jazz, l’électro, les transes chaloupées et le rock qui tâche… Avec l’improvisation comme marque de fabrique, le trio fait vivre une musique d’ici et maintenant.

Organisé par Art & Culture-La Chouette, en partenariat avec Les Amis de Demandolx

Salle des fêtes, Demandolx (04) 299, Avenue du Teillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:30:00+01:00 – 2023-11-18T00:30:00+01:00

