Repas aligot-saucisse à Dégagnac Salle des fêtes Dégagnac, 25 novembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Le comité des fêtes de Dégagnac vous propose un repas aligot-saucisse animé par le groupe The Nice Things..

2023-11-25 19:30:00 fin : 2023-11-25 . 18 EUR.

Salle des fêtes

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



The Comité des fêtes de Dégagnac invites you to an aligot-saucisse meal, with live entertainment by The Nice Things.

El Comité de la Fiesta de Dégagnac servirá una comida a base de aligot y salchichas, amenizada en directo por The Nice Things.

Das Festkomitee von Dégagnac lädt Sie zu einem Aligot-Wurst-Essen ein, das von der Gruppe The Nice Things musikalisch umrahmt wird.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Cazals-Salviac