Forum des associations à Dégagnac Salle des fêtes Dégagnac, 9 septembre 2023, Dégagnac.

Dégagnac,Lot

Sport, bien-être, environnement et solidarité, venez découvrir les associations locales..

2023-09-09 15:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Salle des fêtes

Dégagnac 46340 Lot Occitanie



Sport, well-being, environment and solidarity, come and discover our local associations.

Deporte, bienestar, medio ambiente y solidaridad, venga a descubrir nuestras asociaciones locales.

Sport, Wellness, Umwelt und Solidarität: Entdecken Sie die lokalen Vereine.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Cazals-Salviac