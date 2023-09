Aimer toujours. Aimer encore Salle des fêtes Deauville, 5 octobre 2023, Deauville.

Aimer toujours. Aimer encore Jeudi 5 octobre, 14h00 Salle des fêtes Gratuit

Avant, passé un certain âge, on faisait une croix sur sa vie amoureuse. Mais ça, c’était avant !

Parce que la vie affective est une composante essentielle d’un vieillissement heureux, l’Agirc-Arrco, le CLIC du Pays d’Auge Nord et la Ville de Deauville, vous invitent au spectacle-débat « Vieillir, plaisir, désir » mis en scène par la compagnie théâtrale Macédoine

La question des relations amoureuses chez les seniors est un sujet peu abordé mais qui suscite de nombreuses interrogations. Pour lever les tabous, la Compagnie Macédoine propose 3 saynètes pleines de tendresse. A l’issue du spectacle, un débat animé par un professionnel permettra de répondre aux interrogations du public.

Salle des fêtes 118 ter rue de la République 14800 DEAUVILLE Deauville 14800 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

TH-CD14