Debs Fruscella Duo (Les Concerts de Poche) Samedi 30 mars 2024, 17h00 Salle des fêtes de Wambrechies Tarif plein : 10€ / Réduit : 6€ / Participants aux ateliers : 3€

En partenariat avec Les Concerts de Poche

Piano et Guitare se rencontrent et échangent chants et rythmes.

Entre musique dite savante et musiques traditionnelles, le Duo Debs Fruscella interprète des œuvres issues des musiques populaires du Brésil.

De par la particularité de ce duo unique, les deux instruments, rarement joués ensemble semblent être en parfaite harmonie et se complètent mutuellement pour rendre hommage aux pionniers des musiques issues des traditions brésiliennes.

Le programme réunit des œuvres originales écrites pour ce duo, ainsi que des arrangements faits par Antonio Fruscella (guitare) et Rania Debs (piano).

Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France

Debs Fruscella Duo