Zalinka Quartet Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies, 10 février 2024, Wambrechies.

Zalinka Quartet Samedi 10 février 2024, 20h00 Salle des fêtes de Wambrechies 10€ (Tarif plein) / 8€ (Wambrecitains & -18ans)

Début : 2024-02-10T20:00:00+01:00 – 2024-02-10T22:30:00+01:00

Ce nouveau quartet au féminin partage des créations qui s’inspirent de la richesse des répertoires traditionnels issus des cultures du monde : chant polonais, allemand, espagnol, de tradition arabe et des musiques glanées auprés d’artistes étrangers ou voyageurs migrants rencontrés ici et là…

Embarquez pour un voyage vers le monde aux confins de l’Est, de l’Orient ou de l’Afrique de l’Ouest, en 14 langues différentes, porté par quatre timbres en polyphonie vocale.

Clémence Vandaele (accordéon, guitare et chant), Solo Gomez (percussions et chant), Claire Bellamy (contrebasse et chant) et Ségolène Brutin (harpe et chant)

Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « actionculture@wambrechies.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.24.91.54.33 »}]

@Lucie Pastureau