Wambrechies Ciné-Soupe Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies, 14 novembre 2023, Wambrechies. Ciné-Soupe Mardi 14 novembre, 19h30 Salle des fêtes de Wambrechies Gratuit, sur inscription Retour à Wambrechies de la projection qui réchauffe le corps et l’esprit !

Chaque année la programmation du Ciné-Soupe est attendue avec impatience. Que nous réservent les Rencontres Audiovisuelles pour cette 21ème saison?

La seule chose dont nous sommes certains, c’est que l’on se régalera grâce aux courts-métrages choisis avec soins et aux techniques variés, sans oublier la bonne soupe locale à partager après la projection. Dès 8 ans.

Durée du programme : 1h30 environ Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies

2023-11-14T19:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00

2023-11-14T19:30:00+01:00 – 2023-11-14T22:00:00+01:00

