Ciné Soupe – Wambrechies Mardi 14 novembre, 19h30 Salle des Fêtes de Wambrechies Gratuit mais réservation conseillée

Venez découvrir en famille et entre amis la vitalité du cinéma mondial et la diversité des points de vue à travers le format, nerveux et non conventionnel, du court-métrage.

​ Comme chaque année, la sélection proposée joue les techniques et thèmes variés agrémentés d’une louche de poésie, d’une pincée d’humour et d’une poignée de questionnements sur le monde qui nous entoure.

​ Et parce qu’on ne change pas une recette gagnante, les Rencontres Audiovisuelles vous proposent toujours un temps d’échange convivial à l’issue de la séance, autour d’un bon bol de soupe de légumes !

Pour celles et ceux qui n’ont pas peur du divulgâchage (ou spoiler en VO), voici le programme : https://cinesoupe.com/programme-2023-2024/

​⏳​ Durée : 1h30 environ

Dès 8 ans.

​ ​ Gratuit.

​ Infos & réservations (très conseillées) au 06 24 91 54 33 / actionculture@wambrechies.fr Voir moins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T19:30:00+01:00 – 2023-11-14T21:00:00+01:00

Ciné soupe