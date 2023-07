Bal Folk Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Bal Folk Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies, 9 septembre 2023, Wambrechies. Bal Folk 9 et 10 septembre Salle des fêtes de Wambrechies PAF : 7€ (à régler le soir-même) / Gratuit pour les -12 ans Cercles, gigues écossaises, mazurkas, rondeaux, valses, polkas… vous seront offerts avec le talent, la virtuosité et la pédagogie du groupe « Kernelyd » : pas besoin de savoir danser , tout est expliqué ! Bar & petite restauration sur place. Par ailleurs, si vous avez les mollets qui démangent, l’envie d’appartenir à une association socio-culturelle (reconnue « Jeunesse et Sports ») qui n’a de cesse de développer et partager les traditions culturelles dansées, alors la porte de l’asso vous est ouverte : répétition tous les lundis soir. L’essai est gratuit ! Intéressé(e) ? > 06 98 79 82 17 Informations : contact@deklompjes.fr Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:contact@deklompjes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

