Fautes de Frappe – De et par Juliette Kapla Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies

Fautes de Frappe – De et par Juliette Kapla Salle des fêtes de Wambrechies, 11 mars 2023, Wambrechies. Fautes de Frappe – De et par Juliette Kapla Samedi 11 mars, 20h00 Salle des fêtes de Wambrechies

Gratuit. Réservation conseillée.

Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, la ville de Wambrechies accueille Juliette Kapla et son One-Woman Show… dyslexique. handicap moteur mi Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France Un spectacle humoristique et profond, d’une grande virtuosité verbale, vocale et physique.

L’artiste entre en scène, seule. Elle est venue pour chanter mais le spectacle prend un tour inattendu et tout s’emballe…

De lapsus assurément opportuns en explorations vocales inédites, de bruitages inspirés en surprises corporelles, l’artiste se cogne à sa représentation comme elle se cogne au monde, avec pour toute protection son manteau de fous-rires. *découvrez aussi « Sortir au Jour », une lecture musicale proposée elle-aussi dans le cadre de la Journée du droit des femmes, à 17h30 dans la salle des fêtes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T20:00:00+01:00

2023-03-11T22:00:00+01:00 YLL

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Salle des fêtes de Wambrechies Adresse 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Ville Wambrechies Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Departement Nord

Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/

Fautes de Frappe – De et par Juliette Kapla Salle des fêtes de Wambrechies 2023-03-11 was last modified: by Fautes de Frappe – De et par Juliette Kapla Salle des fêtes de Wambrechies Salle des fêtes de Wambrechies 11 mars 2023 Salle des Fêtes de Wambrechies Wambrechies Wambrechies

Wambrechies Nord