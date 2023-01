Lecture-Spectacle « Sortir au Jour » d’Amandine Dhée Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies

Lecture-Spectacle « Sortir au Jour » d’Amandine Dhée Salle des fêtes de Wambrechies, 11 mars 2023, Wambrechies. Lecture-Spectacle « Sortir au Jour » d’Amandine Dhée Samedi 11 mars, 17h30 Salle des fêtes de Wambrechies

Gratuit. Réservation conseillée.

Dans le cadre de la Journée internationale du droit des femmes, la ville de Wambrechies accueille Amandine Dhée, à l’occasion de la sortie de son dernier roman, accompagnée par Sarah Decroocq. handicap moteur mi Salle des fêtes de Wambrechies 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France A l’occasion de la sortie de son dernier roman Sortir au Jour (janvier 2023 aux Editions La Contre-allée), Amandine Dhée vous propose de rencontrer son oeuvre autrement… non pas dans l’intimité d’une lecture solitaire mais plutôt au travers du spectacle vivant au cours d’un instant collectif.

Mise en musique par Sarah Decroocq, cette lecture-musicale, fidèle au texte, mais objet artistique à part entière vous invite interroger notre rapport à la mort.

Malgré le sujet, vous allez découvrir un texte plein d’humour qui se penche résolument du côté de la vie ! *découvrez aussi « Fautes de frappe », one woman show de et avec Juliette Kapla proposé lui-aussi dans le cadre de la Journée du droit des femmes, à 20h dans la salle des fêtes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T17:30:00+01:00

2023-03-11T19:00:00+01:00 La Générale d’Imaginaire

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Salle des fêtes de Wambrechies Adresse 33 rue du Général Leclerc 59118 Wambrechies Ville Wambrechies Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Departement Nord

Salle des fêtes de Wambrechies Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/

Lecture-Spectacle « Sortir au Jour » d’Amandine Dhée Salle des fêtes de Wambrechies 2023-03-11 was last modified: by Lecture-Spectacle « Sortir au Jour » d’Amandine Dhée Salle des fêtes de Wambrechies Salle des fêtes de Wambrechies 11 mars 2023 Salle des Fêtes de Wambrechies Wambrechies Wambrechies

Wambrechies Nord